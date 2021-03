Edson, da dupla com Hudson, recebe alta após se recuperar da Covid-19

Edson tem 46 anos e chegou a ser hospitalizado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), desde o início deste mês. Ao agradecer pela sua recuperação, o músico escreveu: "O encontro, o abraço que precisava para me tranquilizar e ter a certeza que estou vencendo a cada dia! Com o direcionamento de Deus, essas mulheres salvaram minha vida com competência e destreza de um tratamento rápido e eficaz, um cuidado intenso e eficiente hoje estou aqui! A @draludhmilahajjar é uma sumidade da saúde juntamente com toda sua equipe de profissionais preparados e competentes @stephanie.i.rizk", finalizou.

