BBB21: Internautas acusam Gil de distorcer falas de Juliette; veja vídeos

Internautas reuniram vídeos em que mostram momentos em que Gilberto distorce falas de Juliette.

Na semana passada, o economista e Sarah contaram para Caio e Rodolffo sobre Juliette ter provocado Lumena durante uma discussão. No quarto do líder, Sarah contou: “ela [Juliette] me falou que com todas as letras que ela fez de propósito, calculado, sentar para Lumena ficar de cima assim”, disse apontando o dedo. Gil concordou: “Ela me disse também”.

No dia seguinte, Gil falou para Fiuk a mesma história de que Juliette teria provocado Lumena.

Ontem, após o jogo da discórdia, Gilberto conversou com Fiuk e comentou sobre um episódio em que Caio estava desabafando. “Caio estava falando das dificuldades dele aí eu ‘não caiu você é batalhador, esforçado e tal’, aí ela: ‘todo mundo é batalhador, eu perdi minha irmã’. Pra quê trazer a irmã”, questionou ele.

Mas Juliette na verdade citou a irmã após Caio também citar a morte do avô. Na ocasião, o fazendeiro estava pensando em desistir do reality quando foi aconselhado pela sister.