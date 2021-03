Fim do G3: Juliette desabafa com Gil: 'me desobrigo a ser leal a você'

Após a formação do paredão, neste domingo (14), a Juliette chamou Gil para conversar e revelou que votou em Pocah para evitar que o amigo fosse ao paredão. Gil foi um dos mais votados pela casa, mas se livrou da berlinda após vencer a prova bate e volta ao disputar contra a funkeira e Thaís.

Gil ainda tentou se explicar. "Você votar em mim, não tem problema. Eu entendo o que fiz, não me isentei disso".

Juliette disse que não votaria nele sem conversar antes e declarou: "A partir de hoje me desobrigo a ser leal a você. Todas as coisas que eu te disse são verdadeiras. Mas eu não apanho três vezes nem do meu irmão. E se você me desagradar em algo, eu voto em você sem peso".

O brother continuou justificando suas atitudes contra a advogada. "Você é uma pessoa muito especial pra mim, independente do que aconteceu. Não me isento de ter errado. Sim, fiquei magoado, falei merda, pensei merda".

Juliette continuou. "Não esperava que você ia falar mal de mim, ia me triar de um pódio, mas tenho que lidar com isso e te digo mais. Acho que nessa semana, se você tivesse ido, você teria grande chances de sair, você foi desleal, por isso que eu não queria você no paredão (...) e essa é a última coisa que eu vou fazer pensando assim".