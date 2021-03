Sarah, Gil e Fiuk voltam a detonar Juliette:'melhor amiga por conveniência'

O ‘arrependimento’ de Sarah e Gil não durou muito tempo após a volta de Carla Diaz do paredão falso. Os dois voltaram a criticar a (ex) amiga Juliette após o Jogo da Discórdia e no fim da tarde desta terça-feira (16) ainda falavam sobre a sister.

sarah e gil dizendo que juliette agiu por conveniência e sarah dizendo que juliette só se aproximou dela depois de ela ter voltado de dois paredões pic.twitter.com/0sLIk7LZI7 — bruna (@brunatuitou) March 16, 2021

“Gente, a Juliette realmente estava agindo por conveniência. Agora, parando para reparar, a única semana que ela ficou minha amiga foi quando eu voltei do segundo paredão e quando eu virei líder. Ela não foi minha melhor amiga nem antes, nem depois”, disse Sarah.

"Foi, melhores amigas", concordou Gil. Fiuk, botando mais lenha na fogueira, disse: "Sabe qual que é o difícil de você ficar mentindo? É que você tem que lembrar de todas as mentiras”. "Lembra que ela falou que a gente não chamava ela para falar de voto? Eu peguei e falei: 'Sarah pegou o líder e a gente ficou uma semana dentro do quarto do líder, a gente só falava sobre isso. Só sobre isso'", afirmou Gil.

O ‘novo’ trio disse que Juliette falava que não queria combinar votos, mas queria ouvir o que eles falavam sobre o jogo. "Se você não quer falar de jogo, quer só ouvir, tu quer só informação. Me desculpa, meu amor, informação é cara, viu. Eu sou economista, eu trabalho com dados. Tem gente que dados que as empresas pagam para ter acesso" disse Gil.

Eu gostaria de saber o q foi que a Juliette fez pra Gil, Sarah e Fiuk pra tanto ódio! Pq até onde eu sei ela NÃO FEZ ABSOLUTAMENTE NADA pra eles! Tem gente que fez pior e eles ficam caladinhos! E falar na cara dela eles não querem né? #BBB21 #TeamJuliette pic.twitter.com/odWlgKGvAB — Garota Comenta (@garotacomentaa) March 16, 2021

No Twitter, internautas estão puxando vários momentos que desmentem o que Sarah e Gil andam falando sobre Juliette.

Um fã, por exemplo, mostrou o momento em que Juliette defendeu Sarah antes mesmo da sister voltar do paredão ao qual ela se referiu nesta terça. Outro mostrou uma cena no início do programa, em que Sarah ignora fortemente Juliette quando a sister se aproxima para falar com ela.

sarah: “juliette só se aproximou de mim quando virei líder”



juliette indo pra perto da sarah lá no começo: #BBB21

pic.twitter.com/Oh4Dpc4740 — (@onlyhoke) March 16, 2021