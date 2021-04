Fiuk dá tapa na bunda de Juliette e Thaís fica irritada

"Me ajuda, Juliette! Me ajuda!", pediu Fiuk.

"Foi com respeito, amiga. Foi na sua frente!", disse Juliette. Fiuk se defendeu dizendo que bateu com a mão do lado inverso. Juliette continuou, para Thaís: "Eu bato na sua bunda também!".

Thaís ficou irritada com Fiuk durante a festa que rolou no BBB21, durante a madrugada deste domingo (04). Isso porque o cantor deu um leve tapa na bunda de Juliette. A cirurgiã-dentista desaprovou a brincadeira.

