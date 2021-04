Vídeo mostra tapa na bunda de Fiuk em Juliette e provocação de Thais

Depois da insistência de Thais, Fiuk confessou ciúmes da sister: “Não, não, não”, disse, indicando que não quer que outra pessoa bata no bumbum da sister. Thais agarrou o queixo do rapaz: "Fala", pediu. "Thais! Para, Thais...", disse ele.

"Então alguém pode bater na minha bunda também, sem malícia?", disparou ela. "Agora cê pegou pesado", respondeu ele, dizendo que as brincadeiras com Juliette já são de faz tempo. "Tá bom, mas alguém pode bater na minha bunda sem malícia?", disse Thais. "Eu", afirmou Fiuk.

O rapaz virou a mão e encostou de leve. Em seguida, Thais brincou se dizendo enciumada com a situação, e tentou provocar ciúmes em Fiuk - com sucesso.

A festa do BBB21 teve direito a tapinha no bumbum e crise de ciúmes, mas “de leve”. Fiuk, Thais, Pocah e Juliette estavam interagindo na brincadeira quando o ator recebeu a permissão de Juliette para dar um tapa em seu bumbum.

