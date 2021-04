Após episódio racista, Ludmilla manda recado na festa do BBB21

Ludmilla já começou o seu show na festa do "BBB 2021" (TV Globo) fazendo uma declaração contra o preconceito. A frase caiu como uma luva após uma situação racista que aconteceu nesta tarde no programa envolvendo o cabelo de João Luiz. A cantora anunciou que ia cantar uma música e pontuou: A próxima música que vou cantar agora fala sobre uma coisa que o mundo está precisando, que é respeito. Respeita o nosso funk, respeita a nossa cor, respeita o nosso cabelo. Respeita caral**.

Ouvindo a declaração de Ludmilla, Camilla gritou que ela falou sobre o cabelo de João e abraçou o brother, dando apoio ao amigo. Nesta tarde, Rodolffo e Juliette fizeram um comentário preconceituoso com os cabelos de João Luiz. Os brothers compararam o black power do brother com a peruca do traje do monstro. Na ocasião, João falou que era diferente e Juliette tentou consertar a situação dizendo: "Não é né, mas se tivesse curto e bem feitinho". Após o acontecimento, João chamou Camilla para conversar e chorou ao desabafar que se sentiu desconfortável com o comentário. Eu fiquei muito desconfortável e na hora eu não consegui falar que eu não achei legal e acho que ele nem percebeu.