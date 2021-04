BBB21: Rodolfo é acusado de racismo após comparar cabelo de João a peruca

O participante Rodolffo do BBB 21, foi acusado de racismo neste sábado (3), após um comentário sobre João Luiz. O sertanejo comparou a peruca que está usando no Castigo do Monstro com o cabelo do colega de confinamento.

João chegou a chorar após o comentário e revelou ter ficado chateado com a situação em conversa com Camilla de Lucas na despensa. "Eu estava ajudando os meninos a colocar a roupa do Monstro e aí, na hora de colocar a peruca, o Rodolffo falou assim: 'Nossa, o meu cabelo está igualzinho ao do João'", disse.

"Fiquei muito desconfortável e não consegui dizer que não achei legal. Acho que ele nem percebeu que eu não achei legal. Foi chato, muito chato. Fiquei pensando: 'Não sou o homem das cavernas só porque meu cabelo é desse jeito… Para mim dói mais que um murro na cara, é muito doido", completou.

Nas redes sociais, internautas sairam em defesa do professor

Seu cabelo é a sua identidade, sua força e resistência. E ele é lindo. Feio é o preconceito. #BBB21



JOAO LUIZ MERECE RESPEITO pic.twitter.com/ecGNNKFiVH — Team Juliette (@_JuProtagonista) April 4, 2021