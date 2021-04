Cientista brasileiro produz vacina contra zikavírus

Ainda de acordo com a publicação, o estudo se baseou na sequência genética do vírus para criar uma partícula semelhante , que induz uma resposta imunológica comparável a que ocorreria numa infecção natural .

O cientista brasileiro, Paulo Verardi, desenvolveu - em parceria com Brittany Jasperse - uma vacina de dose única para o zikavírus, segundo o IG. Ele faz parte do corpo docente da Universidade de Connecticut (Uconn) onde dá aulas de patobiologia e publicou, nos últimos dias, um artigo na revista Scientific Reports, sobre testes positivos realizados em camundongos para uma possível vacina contra o zika. O vírus causou uma epidemia no Brasil em 2015.

