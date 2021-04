Prefeito de BH é intimado ao contrariar decisão que permite cultos e missas

De acordo com o Sistema Globo, a Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais foi intimada a garantir o cumprimento da liminar em caso de "resistência da autoridade municipal ou de seus funcionários". Para Nunes Marques, é grave uma "declaração pública de uma autoridade de que não pretende cumprir uma decisão" do Supremo Tribunal Federal.

Na decisão, o ministro Kassio Nunes dá 24 horas para que Kalil esclareça "as providências tomadas, sob pena de responsabilização, inclusive no âmbito criminal, nos termos da lei".

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, foi intimado pelo ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), a cumprir "com máxima urgência" a decisão que permite missas e cultos presenciais. Nas redes sociais, o prefeito afirma que as celebrações religiosas continuariam suspensas devido ao agravamento da pandemia do coronavírus no Brasil.

