Wilson admite erros, diz que aprendeu muito e que será melhor no 2o mandato

O governador Wilson Lima tomou posse neste 1o de janeiro com um discurso moderado. Admitiu erros, decepções e um difícil aprendizado no primeiro mandato, marcado por disfunções na administração e embaraços com a Justiça. Foi um discurso de agradecimento.

De fato, o governador tem muito a agradecer, especialmente a resiliência do eleitor de Manaus, que em momento de adversidade (o período da pandemia, que ceifou milhares de vidas) compreendeu que ele tentou acertar. Ou não lhe daria 605.545 votos no segundo turno, contra 409.094 conferidos a Eduardo Braga - uma votação que se aproximou de 2018, quando 702.863 eleitores cravaram nas unas o nome do então apresentador de programa de TV.

Mas exagerou ao repetir um chavão que ele criou no seu primeiro mandato: “rompemos definitivamente um ciclo de alternância de poder que perdurou por 40 anos”.

O governador esqueceu uma aliança não formal feita no segundo turno com o “cacique” Amazonino Mendes, que em vídeo manifestou seu apoio a ele, ignorando uma de suas crias, o senador e candidato ao governo, Eduardo Braga.

São parcerias ocultas que contam, como contou decisivamente para sua vitória em Manaus o empenho do atual prefeito, David Almeida.

O Portal do Holanda torce pelo êxito de Wilson neste segundo mandato e espera que o conclua, como prometeu no discurso deste 1o de janeiro - governar por 4 anos.

E torce ainda para que forças ocultas não conspirem contra a atual administração.

É lícito que o senador Eduardo Braga, candidato derrotado em 2022, questione na Justiça Eleitoral eventuais excessos da campanha de Wilson e peça, com já o fez, a cassação da chapa do governador.

Imoral é pessoas com poder, alheias ao processo eleitoral, mas motivadas por vaidade, ódio, intrigas, interfiram e tentem ditar as regras de como os juízes que analisarão a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo ( proposto por Braga) deverão agir.

