Veja onde o governador mudou o pensamento em 4 anos: dois discursos, duas ideias

O governador reeleito Wilson Lima (União Brasil) foi empossado neste domingo (1º) para exercer o cargo no Amazonas por mais quatro anos. Durante a cerimônia, ele afirmou que terá como prioridades a expansão do Auxílio Estadual e geração de empregos.

O governador e o vice, Tadeu de Souza (Avante), assinaram o termo de posse e prestaram o compromisso constitucional em solenidade no Teatro Amazonas, no Centro de Manaus.

Os discurso de 1ª posse e de posse da reeleição apresentam falas um pouco diferentes do governador, que demonstram que 4 anos tiveram uma mudança até mesmo um amadurecimento de pensamento sobre como governar o Estado, confira e compare os discursos do governador Wilson Lima:

Posse da reeleição em 1º de janeiro de 2023

"Agradeço a presença de cada um de vocês nesse dia importante para o estado do Amazonas.

Cumprimento as autoridades presentes....

Cumprimento de forma muito carinhosa, meus filhos, Ursula, Hugo e Maria Antonella; minha esposa, Taiana Lima; meu irmão Wirland; toda a minha família, fundamental nessa caminhada. Agradeço a minha mãe e ao meu pai onde quer que ele esteja. Amo vocês!

Cumprimento, com toda gratidão, cada um dos eleitores, os que estão nos lugares mais longínquos desse estado e os que estão aqui.

Aqui na frente, a dona Munira, no auge dos seus 102 anos; a dona Eneide do bairro Novo Aleixo; a dona Nazaré, que com o Fundeb conseguiu fazer sua cirurgia.

A dona Maria Ivanete do Parque São Pedro que também está aqui e fez duas cirurgias durante os nossos mutirões de saúde.

A Lúcia que mora no Viver Melhor e frequenta o nosso Prato Cheio. A dona Edileuza e seu Jander que receberam a mim e a primeira dama com um lanche na casa deles no bairro Redenção.

O seu Rogério lá do Educandos. Eu entrei na loja dele pra comprar uma sandália durante uma caminhada porque o sapato tava apertado, né seu Rogério?!

O seu Pedro do bairro São Francisco que me levou até a casa dele para me apresentar sua esposa.

A dona Ana Ester do bairro Alvorada que me conhece desde a campanha de 2018. O seu Antônio que sustenta a família vendendo picolé.

A Aldecir do Gilberto Mestrinho que com a ajuda do Auxílio Estadual Permanente alimenta 4. E a senhora Lusia, costureira de mão cheia.

Vocês são algumas das pessoas que eu encontrei ao longo dessa caminhada e representam não só os mais de 1 milhão de eleitores que votaram em mim, mas a população do Amazonas. Eu sou governador de todos!

Eu não consigo, neste momento, mensurar o tamanho da minha satisfação em voltar aqui, no palco deste símbolo da História e da cultura do Estado, para mais uma vez tomar posse como governador do Amazonas. E mais uma vez eleito com o maior número de votos já obtidos por um governador.

Há exatos 4 anos, eu estava aqui vivendo esse momento pela primeira vez. Hoje, volto, sou um homem diferente, sem dúvida. Ao longo desse primeiro mandato foram descobertas incríveis, aprendizados difíceis de ser medidos, grandes alegrias, tristezas enormes, dúvidas, erros e muitos acertos. Enfrentei uma pandemia que marcou para sempre a história da humanidade, uma grande cheia que marcou a história do Amazonas, eu dei o meu melhor.

Isso tudo acontecendo num ritmo veloz e me exigindo respostas rápidas, o que fez com que eu tivesse que aprender a todo custo. O que eu não sabia ou não conhecia, tive que aprender e entender. E agora eu sei! Sei porque aprendi de dentro, aprendi vendo e percebendo cada um dos movimentos possíveis de serem feitos, aprendi vivendo, aprendi fazendo, aprendi, sobretudo, ouvindo.

Ao longo desses 4 anos eu pude ouvir muita gente.

Todo mundo que me procurou pra falar, secretários, técnicos, desembargadores, promotores, deputados, senadores, vereadores, agricultores, ribeirinhos, donas de casa, mães de família, líderes comunitários, estudantes, enfermeiras, médicos, professores, todos eu fiz questão de ouvir atentamente.

Eu estive nos 62 municípios do Amazonas, ouvindo as pessoas e fazendo entregas.

Seja na boca da Valéria, em Parintins, lá no baixo amazonas.

Na comunidade indígena feijoal, em Benjamin Constant, no alto Solimões.

Na reserva de desenvolvimento sustentável do Uacari, em Carauari, no Juruá, onde pesquei um pirarucu daqueles.

Em Guajará, lá na divisa com o Acre.

Seja lá no distrito de Realidade, em Humaitá, na calha do Madeira, ou aqui no Tumbira, no rio negro.

Foi ouvindo que conheci histórias que me permitiram criar programas como o Auxílio Estadual Permanente e o Prato Cheio.

Em 4 anos, avançamos muito, mesmo com as dificuldades.

Conseguimos destravar a matriz econômica do gás, tocar obras paradas há décadas, começar a reorganizar a saúde, colocar UTI no interior, levar comida para quem tem fome com nossos programas sociais, garantir aos estudantes o passe livre, tivemos a coragem de tirar a AM 010 do papel, e concluir a AM 070, coragem de realizar concurso público para as forças de segurança e tantas outras ações.

E não tenham dúvida, vou governar por mais quatro anos trabalhando muito e tendo o diálogo como base.

Tenho consciência que minha chegada ao governo rompeu definitivamente um ciclo de alternância de poder que perdurou por 40 anos.

Não posso esquecer de mencionar que há sim, a questão política que me permitiu chegar aqui, há as alianças, composições, parcerias firmadas; há a minha

história profissional, importante para pavimentar o caminho que me trouxe até aqui; mas há, sobretudo, o trabalho!!!

Queremos, daqui a quatro anos, ter um Estado com índices e indicadores melhores do que os que temos atualmente. Essa será minha, a nossa, meta de trabalho todos os dias e em todas as áreas.

Reafirmo meu compromisso em continuar trabalhando para melhoria da saúde, da educação, da segurança, promovendo obras de infraestrutura, fomentando a produção rural, incentivando a ciência e a tecnologia, desenvolvendo novas matrizes econômicas, protegendo a Zona Franca, gerando emprego e renda e fazendo do Amazonas um estado cada vez melhor para se viver.

Agradeço a todos que seguem e seguirão ao meu lado. Conto com a força e a parceria de cada um, em especial do Tadeu de Souza, meu vice-governador. Muito importante ter você e seus conhecimentos ao alcance, sei que nossa parceria renderá muito bons frutos.

Agradeço a Deus, que me deu forças e tem me protegido.

Sou cristão e sei que nenhuma autoridade é constituída sem que ele permita.

Durante o meu primeiro mandato vocês não viram nas secretarias fotos minhas, institucionais, e nesse segundo mandato também não verão. Quero fotos de pessoas nas paredes, cidadãos e cidadãs, trabalhadores e trabalhadoras que ajudam a construir e fortalecer a história desse Estado.

Sou grato ao Amazonas, a esse povo que mais uma vez, em mim, deposita a confiança de conduzir os destinos deste estado. Reforço meu compromisso de continuar entregando o meu melhor.

Que Deus nos abençoe."

Agora confira e compare o texto da posse do governador em 1º de janeiro de 2019:

"Senhoras e senhores,

Governar o Amazonas é o maior desafio da minha vida.

Foi a vontade de Deus, a História deste estado e a decisão do povo que me permitiram viver este momento.

Graças a essas três forças assino o termo de posse que me torna, agora, a maior autoridade estadual escolhida pela vontade da maioria da nossa população.

Somos aqui todos testemunhas da escrita de um novo capítulo da História deste estado.

Um capítulo que tem o povo como protagonista. E que me coloca como principal instrumento para promover mudanças.

Chego a este cargo com a autoridade suprema de quem fez e tem aliança com a maior força existente no regime democrático que rege nossa nação.

Está no parágrafo único, artigo primeiro da Constituição brasileira: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.

Com mais de um milhão de votos recebidos, sinto-me, portanto, forte e encorajado a liderar as mudanças que se fazem urgentes e necessárias para recolocar o Amazonas num nível de crescimento que permita à população não apenas sobreviver, mas viver com qualidade e da maneira digna que merece todo cidadão que paga seus impostos.

Para este novo tempo minha equipe de governo e eu, após avaliação do atual cenário, leitura e interpretação de números e dados, planejamos a estruturação da administração estadual baseada em três grandes eixos:

Gestão eficiente e responsável;

Desenvolvimento empreendedor e sustentável; e

Amazonas com qualidade de vida.

Vamos fazer reforma na administração estadual para assegurar eficiência na gestão. Vamos implantar o monitoramento e a avaliação de políticas públicas para garantir que o Estado invista somente naquilo que dê retorno positivo e gere benefícios aos cidadãos.

É imperativo modernizar a economia amazonense, dando especial atenção ao Polo Industrial, mas também desenvolvendo as potencialidades de outros setores em que o estado tem diferencial competitivo, como o turismo, por exemplo.

Vamos lutar para fazer da cobertura vegetal que temos hoje um ativo e que a floresta seja percebida como um atrativo de valores e não como empecilho ao desenvolvimento.

Temos que investir em infraestrutura para que a competitividade da economia estadual chegue a um patamar mais elevado.

E, sobretudo, vamos priorizar investimentos de impacto que garantam oportunidades iguais a cada cidadão amazonense.

Porque a partir de hoje, vamos lutar e trabalhar muito para que neste estado, todos tenham direitos iguais e recebam o mesmo tratamento em todas as áreas de atuação pública.

Chego ao governo do Amazonas, aos 42 anos, tendo conhecido a plena realidade do que é ser um cidadão comum no Brasil e neste estado.

E são muitas as dificuldades encontradas. Muitas delas causadas pelo descomprometimento e irresponsabilidade com a gestão dos recursos públicos.

Minha missão aqui e agora é corrigir isso. Mas não farei nada sozinho e tenho absoluta consciência deste fato.

Por isso, conclamo os poderes Legislativo e Judiciário e se juntarem a minha equipe de trabalho e a mim na construção de um novo tempo, de um novo Amazonas.

Deputados, senadores, magistrados, vereadores e prefeitos, vamos nos unir pela causa Amazonas.

Melhorar este Estado é nossa meta, nosso ideal.

Eu sou o gestor porque fui escolhido para tal e porque é necessário que alguém assuma esta postura e este cargo. Mas os feitos, as conquistas e as vitórias serão partilhas nossas.

Por isso vou adotar um novo procedimento: pela primeira vez no Amazonas, a foto do governador nas repartições públicas será substituída por fotos de mulheres e homens, jovens, adultos, idosos e crianças para que possamos lembrar diariamente para quem e na intenção de quem nós todos estamos trabalhando.

Vislumbro, de antemão, e sob o signo do absoluto comprometimento de todos, daqui a quatro anos um Amazonas mais robusto economicamente, mais maduro administrativamente e mais justo na criação de oportunidades e prestação de serviços públicos.

Agradeço a confiança a mim atribuída e sou verdadeiramente grato a cada pessoa que participou da construção do caminho que me fez chegar até aqui.

Tenho na memória e no coração a participação e a importância de cada um em todo o processo.

Desde a minha formação como ser humano e cidadão, que envolve meu pai e minha mãe, meus irmãos e familiares; passando pelas portas abertas que tive, pelas dificuldades enfrentadas e vencidas e pela idealização de um projeto que começa a se concretizar hoje.

Quando olho para trás lembro detalhadamente de cada etapa… E só consigo ser muito grato.

Obrigado também e especialmente a um grande companheiro de caminhada: Carlos Almeida.

Todo mundo precisa de um time para entrar em uma competição. E você apostou em mim como eu apostei em você. Isso nos faz uma equipe.

Minha esposa Taiana e meus filhos, Ursula e Hugo, foram o suporte emocional e continuarão sendo o apoio mais próximo e o abraço de aconchego que precisei, preciso e precisarei para seguir.

Deus colocou diante de mim um grande desafio. E será cumprido com dedicação e excelência.

Povo do Amazonas, conte comigo e receba o meu melhor. Este é o meu compromisso.

Boa noite."