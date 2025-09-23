Uma 'química 'com cheiro de golpe. Lula não é bobo





Nada combina. Lula e Trump são o verso e o reverso da moeda. Mas Trump encontrou Lula rapidamente e ousou abraçar o presidente brasileiro. Resultado - segundo Trump - surgiu "uma química excelente. Ele gostou de mim e eu gostei dele".

A linguagem é imprópria para um chefe de estado que abraça o outro, mas quem somos nós para fazer julgamentos sobre sintonia, afinidade, prazer?

Mesmo quando a gente se surpreende com o comportamento fora da curva de um homem que é especialista em criar cenas, em produzir manchetes, em iludir. Mas a paixão surge assim, inesperadamente...à primeira vista...

E o golpe também, que pode ser fatal.

Não confundir esse gesto de Trump como uma recuperação do bom senso e da busca do entendimento. Afinal, Lula falou poucas e boas contra Trump durante o seu discurso na ONU.

A pergunta que fica é: Trump teria ouvido? O cara estava nos bastidores durante a fala do presidente brasileiro e muito provavelmente não tenha prestado atenção no que Lula disse.

Trump anunciou um encontro para os próximos dias com Lula. Este, que não é bobo, está anunciando que pode conversar por telefone ou videoconferência. Um encontro na Casa Branca? Nem pensar.

Essa sensação de prazer e desejo que Trump pode ter sentido ao abraçar Lula só serve mesmo para Janja repensar a relação com o presidente.

Porque Lula sabe que pode ser uma armadilha para atrai-lo a um beijo mortal.