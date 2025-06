Deputados e senadores são avaliados pelo número de projetos de leis que apresentam. Mas é um equívoco pensar que quem mais aprova propostas e requerimentos atua em defesa da sociedade.

A maioria defende grupos de interesse - grandes corporações: refinarias, importadoras de combustíveis, distribuidoras de gás, concessionárias de água e energia...

Outros estão a serviço de laboratórios e escritórios de advocacia.

Na prática, o que menos interessa é o bem-estar de quem os elegeu. É o caso da aprovação do projeto de lei que dificulta a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação em todo o país, com a exigência do exame toxicológico para todas as faixas de CNH.

Pesou o lobby dos laboratórios - somente oito estão credenciados atualmente, mas as clínicas que fazem a coleta do material se multiplicaram nos últimos meses - e devem faturar perto de R$ 2 bilhões anuais com a novidade.

É ingênuo pensar que esses parlamentares não estejam preocupados com o próprio bolso.

O mal que fazem aos brasileiros é imenso - vão pagar mais por um exame cuja eficácia está sempre em questão, porque as contraprovas sempre revelam que contêm erros.

Tem muito parlamentar de boa índole, honesto, decente, que votou pela aprovação, mas sem uma avaliação crítica do problema que pode gerar, da burocracia que deve levar a mais corrupção ou na esperteza de colegas que não pensam no povo e menos ainda no país.

Tudo é muito tóxico na política