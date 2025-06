Tadeu de Souza no União Brasil ?

É pouco provável que o vice-governador Tadeu de Souza ingresse no União Brasil, conforme ventilado ontem por uma emissora de rádio. Primeiro, porque a relação do vice com o governador Wilson Lima, embora amistosa, é meramente protocolar e os dois não têm se falado nas ultimas semanas.

Segundo, porque a amizade de Tadeu com o prefeito David Almeida é de longa data e vem se fortalecendo diante da possibilidade do governador Wilson Lima deixar o governo para disputar o Senado.

Qualquer ilação a respeito tem apenas o efeito de provocar desconforto tanto para o governador Wilson Lima quanto para o UB e Avante (presidido por Tadeu no Amazonas), que têm projetos antagônicos para 2026.

É difícil cravar com acerto o resultado desse jogo de poder. Se Tadeu disputará o governo na eventualidade de Wilson se desincompatibilizar do cargo para tentar uma vaga no Senado, ou se David entrará na disputa, renunciando à Prefeitura de Manaus.

O certo é que qualquer ator que entrar na disputa do governo em 2026 encontrará um adversário de peso, o senador Omar Aziz(PSD).