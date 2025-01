Sobre a decisão do Facebook de desafiar a censura

A decisão da Meta, dona do Facebook e Instagram, de não continuar com o seu sistema de checagem de informação não é uma derrota da verdade objetiva e muito menos da democracia. Pelo contrário, é o começo do fim de uma censura à livre manifestação do pensamento.

Meta e X na prática se aliam a uma política de estado - com o novo governo comandado por Trump nos EUA. Vai ser difícil segurar o impacto desse terremoto no mundo, menos ainda no Brasil. Qualquer restrição a esses grupos será revidada com sanções.

É verdade que essa enxurrada de versões sobre fatos confunde, mas no geral ela é a voz de indivíduos mantidos em silêncio durante muito tempo, até a internet surgir e quebrar o monopólio da chamada imprensa tradicional de expor fatos e versões. E de mentir para satisfazer governos e auferir espaço político, empresarial e lucro.

Meta anuncia fim do sistema de verificação de fatos no Facebook e Instagram

Não foi diferente no golpe militar de 64, no qual veículos como o Globo e Folha de São Paulo se uniram aos militares para sedimentar um governo autoritário, que matou e aprisionou milhares de brasileiros, enquanto o grupo Globo crescia e se espalhava por todo o território nacional.

Um regime que isolou e empobreceu o país, mas também fez famílias enriquecerem com os privilégios conquistados. Mentiram muito para manter os brasileiros desinformados. Esses grupos foram usados para o convencimento da sociedade.

Agora o povo fala - a multidão fala e tem canais para isso, o que desestabiliza os governos e incomoda grupos privados que se sentiam consolidados.

A coisa mais difícil para os governos não é conviver com versões que carecem de apuração. É a convivência com a democracia, com a liberdade.

Democracia em países como o Brasil se resume a eleições, mas o sistema de freios e contrapesos não funciona e assim os direitos dos cidadãos são solapados. O Brasil não sabe o que é democracia, mas finge que vive uma...