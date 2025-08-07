A reação dos ambulantes





Não era sem tempo. A prefeitura de Manaus iniciou operações visando "ordenar o espaço urbano, remover estruturas irregulares e recolher alimentos fora dos padrões sanitários". Mas encontrou forte resistência de ambulantes que ocupavam áreas do centro há mais de quatro décadas.

A operação foi precedida de ação social, de uma política de esclarecimento e da necessidade da desocupação de uma área tombada pelo Patrimônio Histórico.

Por mais que se reconheça que os produtos vendidos, especialmente sucos e salgados, atentam contra a saúde das pessoas, não isenta o poder público de reconhecer o nível de exclusão desses grupos, daí a justificativa de ação social antecedente à medida de força adotada nesta quinta-feira..

A responsabilidade pela posse indevida do espaço urbano é de todos os prefeitos que governaram Manaus nos últimos 40 anos. Não se deve jogar nas costas de David esse peso. Mas é dele a oportunidade de mudar esse quadro, o que vem fazendo sem reservas.