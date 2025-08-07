   Compartilhe este texto

A reação dos ambulantes


Por Raimundo de Holanda

07/08/2025 18h37 — em
Bastidores da Política



Não era sem tempo. A prefeitura de Manaus iniciou operações visando "ordenar o espaço urbano, remover estruturas irregulares e recolher alimentos fora dos padrões sanitários". Mas encontrou forte resistência de ambulantes que ocupavam áreas do centro há mais de quatro décadas. 

A operação foi precedida de  ação social, de uma política de esclarecimento e da necessidade da  desocupação de uma área tombada pelo Patrimônio Histórico.

Por mais que se reconheça que os produtos vendidos, especialmente sucos e salgados,  atentam contra a saúde das pessoas, não isenta o poder público de reconhecer o nível de exclusão desses grupos, daí a justificativa de ação social antecedente à medida de força adotada nesta quinta-feira..

A responsabilidade pela posse indevida do espaço urbano é de todos os prefeitos que governaram Manaus nos últimos 40 anos. Não se deve jogar nas costas de David esse peso. Mas é dele a oportunidade de mudar esse quadro,  o que vem fazendo sem reservas.

ambulantes, David Almeida, Guarda Municipal, prefeitura de Manaus

Raimundo de Holanda é jornalista de Manaus. Passou pelo "O Jornal", "Jornal do Commercio", "A Notícia", "O Estado do Amazonas" e outros veículos de comunicação do Amazonas. Foi correspondente substituto do "Jornal do Brasil" em meados dos anos 80. Tem formação superior em Gestão Pública. Atualmente escreve a coluna Bastidores no Portal que leva seu nome.

