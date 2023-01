O ruído das redes não pode ser abafado. É o povo falando...

Agora cada brasileiro tem um poder de persuasão tão grande quanto a velha mídia. Por isso precisa ser ouvido exatamente onde Lula acha perigoso: a rede, onde se disseminam ideias, verdades, sonhos, mentiras e conspirações. A velha imprensa, que está aí, mapeando as fake news, não é diferente. Nunca foi. Sempre mentiu - é só buscar os escândalos que criou - como o da Escola Base ...

Você deve estar cansado das questões relacionadas ao novo governo apresentadas aqui. Mas são relevantes. Dizem respeito à sua vida, a sua liberdade, ao seu emprego, aos seus sonhos e ao País que você deseja para os seus filhos.

Não se trata de ser bolsonarista. Lula ainda não entendeu que grande parte dos brasileiros que se opõe ao seu governo é anti-Bolsonaro, que rejeita as ideias retrógradas do ex-presidente. São parte de um Brasil mais maduro, que Lula não conhece.

Lula foi eleito e contestar esse fato é de uma inconsequência escandalosa. Mas não gostar dele, não é crime. Crime é conspirar contra um presidente eleito legitimamente. Mas não é crime fazer oposição ao seu governo, que parece ter tudo para não dar certo - pelo aparelhamento ideológico, pela intransigência, pelas ameaças veladas à liberdade de expressão e opinião, pela ideia de banir ou calar os que pensam diferente.

Lula não conseguiu até agora sequer pacificar as Forças Armadas. Pacificar o País é mais difícil: exige resiliência, capacidade de se adaptar as mudanças pelas quais o Brasil passou nos últimos 20 anos. Não adianta buscar aplausos no exterior, deve correr atrás de aplausos entre seus concidadãos, que falam sua língua, mas não entendem seus métodos e precisam compreender a forma como vai governar.

O Brasil é outro. Em 20 anos mudaram sonhos, visão de mundo. A informação chegou mais rápido, o monopólio da velha imprensa - que Lula equivocadamente ainda ouve e cujos elogios e conselhos segue como um credo, acabou.

Agora cada brasileiro tem um poder tão grande quando a velha mídia. Por isso precisa ser ouvido exatamente onde Lula acha perigoso: a 'Rede', onde se disseminam ideias, verdades, sonhos, mentiras e conspirações.

A velha imprensa, que está aí, mapeando as fake news, não é diferente. Nunca foi. Sempre mentiu - é só buscar os escândalos que criou - como o da Escola Base de São Paulo e do caso da compra de bicicletas supostamente superfaturadas pelo ministro do governo Collor, Alcenir Guerra. Mataram civilmente o ministro, que renunciou e depois foi provado que era inocente.

Fecharam a escola Base de em São Paulo depois de um escândalo criado pela imprensa, especialmente pelo O Globo, de que Icushiro Shimada e Maria Aparecida Shimada, donos de um creche abusavam sexualmente dos alunos. Mentira, depois comprovada.

Ironicamente, o Globoplay, da mesma Globo, resgatou recentemente a história em um documentário. Sem pedidos de desculpas do grupo.

A questão da mentira é mais grave quando passa de fofoca das redes para a chamada mídia profissional, que mata civilmente brasileiros e nada se diz.

Lula precisa ouvir o chiado das redes, o murmúrio dos que não tinham voz, os anônimos que ganharam nome, os que se engajaram para ouvir e falar. O Brasil é um País diferente. Lula deve acostumar-se com ele. O Brasil precisa se acostumar com Lula. Mas cabe a Lula a iniciativa de ouvir, conversar, contemporizar. Fazer a liga que está faltando...

