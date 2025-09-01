



O que vai acontecer após o julgamento de Bolsonaro? O país será pacificado? Improvável. O risco da polarização crescer é muito grande, com impacto no funcionamento das instituições, na economia e no dia a dia dos brasileiros.

Mas será um espetáculo e, enquanto durar, vai animar muita gente.

O brasileiro adora circo. Ou 500 jornalistas não teriam se credenciado para a cobertura de um evento midiático, que será capa de jornais e sites em todo o mundo.

Não que Bolsonaro não mereça ser julgado - condenado ele já foi, mesmo antes do julgamento. O problema é a fórmula como o processo está andando e o meio pelo qual os juízes se manifestam de forma hostil ao ex-presidente, o que antecipa de forma clara a sua condenação.

Essa página não dá para ser virada, especialmente em ano pré-eleitoral. O risco de um incêndio é muito grande...

Primeiro, porque os donos do poder não querem. A polarização ajuda a manter o uso da força e a abusiva violação a direitos fundamentais sob o verniz de uma "democracia" que só serve a eles.

Segundo, porque são presunçosos, à medida que o poder os embriaga.

A última do ministro Roberto Barroso é um exemplo de arrogância. Ele traça o futuro diante de quatro paredes e de uma janela fechada: "O que me preocupa é o extremismo", diz ele, e do alto de sua arrogância sapeca: "Acho que em breve nós vamos empurrar o extremismo para a margem da história e teremos uma política em que estarão presentes conservadores, liberais, progressistas, como a vida deve ser”.

Empurrar como? Com novas prisões e julgamentos apressados, em nome de um "estado democrático de direito" que serve somente a eles ?