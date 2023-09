O ativismo do Supremo e a inércia do Congresso Nacional

Os inquéritos abertos pelo STF e a excessiva exposição dos ministros têm abalado a confiança da população no Judiciário. Mas há outras razões: os embates entre os magistrados durante as sessões plenárias mostram uma renhida disputa por protagonismo. É o predomínio da vaidade sobre o saber jurídico. Tudo televisionado. E as cenas são péssimas para a imagem da Suprema Corte.

Aquela sessão de 2018 na qual o Ministro Roberto Barroso bateu-boca com Gilmar Mendes é a triste imagem de um comportamento errático. Na ocasião, Barroso se voltou para Gilmar e disse: “ você é uma pessoa horrível, com pitadas de psicopatia ”. Ora, se um membro da Suprema Corte afirma que o colega tem transtorno de personalidade, o que vai pensar o cidadão que assiste a TV Justiça ou toma ciência desse embates de nível sofrível pelas redes sociais?

Mas os anos se passaram e tudo piorou. Os atos de vandalismo em 8 de janeiro mereciam uma pronta reação do governo. Mas como não havia governo e o Congresso Nacional sofre de uma permanente e imutável paralisia, o Supremo reagiu. Foi importante naquele momento a atuação enérgica do Ministro Alexandre de Moraes. Mas o perigo passou, a ordem foi reestabelecida.

Passou da hora de o Supremo abrir mão de seu ativismo e devolver à polícia o papel de investigar e à Procuradoria Geral dia República a função de denunciar. Ou sobre os julgamentos da Corte recairá uma permanente suspeita de absoluta parcialidade.