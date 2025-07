O advogado do diabo

Enquanto a população lida com impostos altos e serviços públicos precários, privilégios do Judiciário e do Ministério Público - este provavelmente justifica o benefício como "direito difuso", causam revolta — e com razão. Não se pode cobrar sacrifício de uns e permitir excessos a outros.

O Judiciário e o MP precisam fazer sua parte. Em vez de defender benefícios fora da regra, devem dar o exemplo. Respeitar o teto salarial, a Constituição e mostrar compromisso com o país.

O Brasil vive uma crise fiscal sem precedentes, que deve piorar com as tarifas impostas a produtos brasileiros pelos EUA. O governo tenta aumentar impostos, como o IOF, para arrecadar mais e pagar as contas. A medida enfrenta resistência no Congresso, gera tensão entre os Poderes e acabou sendo levada ao Supremo Tribunal Federal.

O ministro Alexandre de Moraes suspendeu tanto o aumento do IOF quanto a tentativa dos parlamentares de barrar o reajuste. O clima é de urgência — e todos os Poderes precisam agir com responsabilidade.

Nesse cenário, volta ao debate um problema antigo: os supersalários, principalmente no Judiciário e no Ministério Público. São pagamentos que ultrapassam o teto do funcionalismo, hoje de R$ 46 mil, graças a uma série de penduricalhos.

O ministro Luís Roberto Barroso chegou a defender o projeto que limita esses penduricalhos. Mas, ao mesmo tempo, disse que algumas “rendas extras” poderiam continuar, como no caso de acúmulo de trabalho. Quer dizer, fez o papel de advogado do diabo.

Se o teto existe, por que aceitar exceções? O acúmulo de processos é um problema real, mas deve ser resolvido com mais estrutura, e não com mais dinheiro.