Novela dos medidores de energia em Manaus tem risco para os políticos

Enquanto o Tribunal de Justiça do Amazonas não decide o destino dos novos medidores de energia, os desgastes são imensos: para a concessionária, que investiu no novo sistema para evitar desvios; para a Justiça do Amazonas que, ao protelar uma decisão definitiva, alimenta disputas perigosas que envolvem interesse suspeito de uma parcela da população, e para os políticos diretamente envolvidos, que não poderão entregar o que estão prometendo. Não perceberam ainda que a moeda de troca aí é o capital político, que fatalmente será reduzido quando esses consumidores perceberem que caíram “em uma onda”.

A publicidade veiculada pela Amazonas Energia, em defesa dos medidores aéreos, não precisava ser tão explícita ao afirmar que só é contra os medidores os que defendem ou são favoráveis ao crime. Ora, 45% da energia consumida em Manaus é furtada e furto está previsto no Código Penal como crime, passivo de um a quatro anos de prisão.

É legitimo que os políticos empunhem a bandeira daqueles consumidores que vêem nos novos medidores uma tentativa da concessionária de impedir o acesso à informação minuciosa sobre o consumo de energia, mas não podem ignorar que o novo sistema torna tudo mais transparente: o acompanhamento é em tempo real, via celular - nos mesmos moldes daqueles consumidores que possuem geração de energia solar. No caso daqueles, sabem quanto estão produzindo e em média quanto será abatido de sua conta com a concessionária.

Não se pode acusar deputados e vereadores que são contra o novo sistema de criminosos, mas é fato que cometem estelionato politico.

Ao tomarem para si a defesa de uma causa perdida, colocam em risco a relação que mantêm com seus eleitores. Causa perdida porque já existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que nem Estado nem Município podem intervir no setor porque se trata de uma atribuição federal.

Causa espanto a morosidade com que o Tribunal de Justiça dos Amazonas vem protelando o julgamento final das ações interpostas pelas partes, seguindo o entendimento do STF.

Em algum momento o fará. Mas até aqui os desgastes são imensos...