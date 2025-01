Nova ameaça à liberdade de expressão

O governo Lula não quer apenas enquadrar as plataformas digitais com o "dever de precaução". Seu intuito é atacar a liberdade de expressão e fugir da responsabilidade por uma censura imposta ao público em geral, com limitações para se expressar livremente.

É óbvio que num ambiente de liberdade sempre haverá excessos, mas como medi-los ?

O "dever de precaução", embutido no projeto que visa regulamentar as plataformas digitais, transfere para as redes a responsabilidade pela censura de publicações que contenham potencial lesivo a terceiros. Mas, de novo, como medir essa extensão, esse dano? É tudo muito relativo.

A própria "expressão fake news" é utilizada por autoridades - que não honram o cargo que ocupam e cometem delitos - para se defender de denúncias apuradas, comprovadas.

Se o "dever de precaução" explicita a necessidade de medidas antecipadas, as redes sociais vão ter que contratar videntes, que avaliarão postagens futuras e farão juízo de valor de texto ou vídeo que ainda não foram publicados.

Essa censura antecipada é um atentado à democracia, ao que os governantes enchem a boca para chamar de "estado de direito". Mas que estado de direito vivemos atualmente?

Viver em uma democracia tem consequências. É conviver com o dissenso. A própria expressão "discurso de ódio" precisa de outro conceito, de outra avaliação.

Afinal, que democracia é essa, onde a maior preocupação das autoridades é calar a população?