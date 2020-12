Noel no Palácio do governo do Amazonas, com uma árvore e 3 empresas no saco

O “espirito"do Natal invadiu o Palácio da Governo. Papai Noel chegou para três empresas, que empurradas pelo bom velhinho driblaram o processo de licitação e foram escolhidas a dedo.para erguer uma árvore. de valor gigantesco: R$ 2 milhões. Muitas luzes vão acender, queimando o dinheiro do contribuinte. Afinal, é Natal, tempo de abraçar os amigos - os melhores amigos. O governador Wilson Lima deve abrir um champanhe na sua inauguração. Vai valer a pena assistir.

Não é somente o valor da árvore que está em questão, é também o fato de as empresas terem sido escolhidas a dedo, com o governo ignorando uma das normas mais elementares do serviço público : a melhor proposta, a mais vantajosa para o contribuinte e não para os burocratas, e a menos onerosa para os cofres públicos. A isso se chama licitação, aberta a todos os interessados e não a um grupo seleto de privilegiados.

PRESENTES PARA OS OLHOS VEREM

Na esteira do Natal, Papai Noel também elevou em 13% contratos com clínicas oftalmológicas, e os renovou por mais 12 meses. Contratos também sem licitação...