A morte de Francisco. Você o conhecia?

Francisco Machado Ribeiro Cavalcante morreu nas primeiras horas deste domingo em Manaus. Poucos o conheciam, era um desses brasileiros quase anônimos que salvam vidas e acumulam as dores dos outros. Era motorista de ambulância e socorrista. Estava nessa missão quando um jipe, com o condutor bêbado, bateu na ambulância parada. O impacto foi tão grande que Francisco acabou cuspido do carro.

Aquele homem afável, que ajudava a salvar vidas, agora estava caído no asfalto, imóvel, com o corpo dilacerado.

Não era um objeto frio, era um corpo, como o seu, gente como a gente. Com a vida interrompida tragicamente.

Esse é um tipo de violência premeditado. Um motorista bêbado, dirigindo um carro em alta velocidade não está fazendo outra coisa senão instrumentalizar uma tragédia.

Os amigos velaram Francisco e choraram por ele junto a família que ele deixou, mulher, filhos órfãos, irmãos que o amavam...

O que fica de aprendizado desse lamentável episódio é que a vida é curta e que pode se acabar num instante inesperado, imprevisível. E que é pequena porque perdeu valor para os outros; porque ninguém cuida do outro, somente de si mesmo. Porque o outro não importa mais...

Vivemos em um mundo de escolhas seletivas: o homem que escolheu beber para esquecer as mágoas e no dia seguinte provoca uma tragédia, fez uma escolha, assumiu um risco. Fazemos algo parecido diariamente: seja na escola, onde adicionamos pontos a notas de alguns alunos porque gostamos deles e ignoramos outros, às vezes mais dedicados mas com os quais criamos barreiras e os cancelamos; seja no juízo de valor que fazemos dos outros apenas porque são diferentes...Isso também mata, isso também é criminoso...