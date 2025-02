Miséria amazônica montada em cima de riqueza

Os EUA, durante o governo Joe Biden, já manifestavam interesse em comprar minerais críticos do Brasil - especialmente o nióbio, cuja maior reserva, ainda inexplorada, fica no Município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas.

Mas era um assunto que interessava apenas à Companhia Brasileira de Metalúrgica e Mineração (CBMM), que explora o minério em Minas Gerais.



Agora, com a forte política expansionista do governo Trump e seu interesse em trocar o apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia por minerais raros, o assunto inundou as redes sociais e chama a atenção para uma preocupação: como proteger as reservas brasileiras de nióbio no Amazonas, já que ficam em reserva indígena onde atuam Ongs internacionais com objetivos obscuros?

O nióbio é ao mesmo tempo muito raro, mas explorado de forma racional em razão de seu preço. Quanto maior a oferta, menor o valor no mercado internacional. Mas é uma reserva estratégica do Brasil e com a qual os EUA já manifestaram preocupação com a segurança.

Não cuidar de explorá-la no Amazonas (são 2,9 bilhões de toneladas) é fechar os olhos para duas coisas: 1- a indiscutível miséria em que vivem os indígenas, que poderiam estar lucrando com a exploração; 2 - a segurança da região.

É cada vez maior o risco de invasão, considerando especialmente a política predatória e expansionista do novo governo dos EUA, focado na busca de terras raras mundo à fora. O alerta está dado.