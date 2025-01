Mendicância cresce em Manaus

A mendicância nas ruas de Manaus é crescente e aponta para o fracasso das políticas sociais do governo - nos diversos níveis - que gasta muito e o resultado aparece apenas em estatísticas desmentidas pelos fatos: sinais de trânsito, porta de drogarias e supermercados com mendigos pedindo esmolas - alguns portando placas com dizeres: "tenho fome, me ajude".

É possível que muitas dessas pessoas estejam inseridas nos programas governamentais e suas necessidades sejam além do que lhes é transferido, mas não explica a indiferença das autoridades com o problema.

A permanência desses pedintes nas ruas legitima a desconfiança de que o dinheiro do contribuinte é mal gasto ou não chega às famílias que necessitam de auxílio.

No ano que passou a Prefeitura de Manaus beneficiou com auxílio mensal de R$ 150, cerca de 300 mil famílias, com gasto estimado em R$ 98 milhões. O governo estadual investiu R$ 450 milhões, também beneficiando 300 mil famílias com R$ 600 mensais.

Já o governo federal foi mais generoso com o dinheiro do contribuinte: destinou R$ 6,8 bilhões para 276 mil famílias inscritas no bolsa família somente em Manaus, que receberam auxílio de R$ 703,98 mensais (valor médio).

É fato que existe alguma coisa errada. Contradiz as estatísticas, que apontam para a redução da pobreza, o retrato das ruas de Manaus, com o crescente número de mendigos, famílias inteiras acompanhadas de crianças, inclusive com doenças terminais, expostas ao sol e à chuva.

Constrange a indiferença das autoridades com o problema, visível a olho nu.