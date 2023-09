Lula, o inocente

Deve ser respeitada a obsessão do presidente Lula de reescrever a história. O que não se esperava é que obtivesse sucesso tão rápido quanto surpreendente na sua empreitada. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, acaba de anular todas as provas obtidas no acordo de leniência que a Força Tarefa da Lava Jato obteve junto à empreiteira Odebrecht.

Toffoli diz na sua decisão que a prisão de Lula foi um dos maiores erros da história judiciária do País. Poderia ter ficado nas falhas do acordo, na forma como foi conduzido, mas o ministro deu um passo perigoso, ao afirmar que a detenção de Lula “foi uma armação, fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquistar o Estado”. A velha teoria conspiratória que vem obstando qualquer iniciativa de pacificação do Brasil.

A Controladoria Geral da União e o Ministério da Justiça, com base nos argumentos de Dias Toffoli, imediatamente anunciaram a formação de força tarefa para investigar procuradores e juiz que capitanearam a Lava Jato. Não foi uma boa iniciativa. Não no momento. Justiça não se faz com vingança nem se reescreve a história recente do País com giz de cera.

Mas se houve erro - como diz o ministro, as falhas não se limitaram a 13a Vara Federal de Curitiba. Todo o sistema de justiça falhou. O próprio STF não acolheu o habeas corpus impetrado pela defesa de Lula, que acabou preso.

Houve corrupção, a Odebrecht admitiu que corrompeu agentes públicos, seus dirigentes foram presos e muito dinheiro foi devolvido. Mas o Brasil é assim, com uma surpreendente capacidade de andar para trás…