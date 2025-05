Hora de salvar a Amazônia e desenvolver o País

Desde 1910 o Brasil busca mecanismos para a proteção dos povos originários. Ao incluir na Constituição de 1988 o direito dos indígenas à terra, obrigando o Estado a demarcá-las, os constituintes ensejavam a dignidade, a proteção da cultura, da vida, da saúde de comunidades isoladas. Mas o resultado foi a segregação de várias etnias em nome de uma proteção que só existe no papel.

Fome, medo, preconceito, violência e morte mancharam de sangue a terra prometida.

A proteção promovida pelo estado brasileiro chegou como sinônimo de isolamento e foi implantada como força de ocupação.

Os índios foram afastados de um mundo novo e de oportunidades de usufruir de riquezas sobre as quais viveram e enterraram seus antepassados por séculos.

A descoberta de jazidas de minérios - especialmente ouro e diamantes nessas áreas - chamou a atenção não apenas de invasores dispostos a enriquecer a qualquer preço, mas de organizações religiosas e Ongs.

As igrejas atuam em nome de um Deus cujos apóstolos espalham crenças desconhecidas e perversas para gente simples de outra cultura, mas quer receber em troca metais preciosos e segredos milenares de cura.

As ongs, sob o discurso de proteção da floresta, contrabandeiam riquezas e patrocinam pesquisas para governos estrangeiros.

Isso num País continental e numa região com fronteiras praticamente abertas a invasões de todo tipo, inclusive militar.

Isso precisa mudar. Ou o Brasil se dá conta do risco que corre - inclusive de guerrilhas criadas para desestabilizar a região e promover interesses de governos estrangeiros - ou perderá a grande oportunidade de explorar as riquezas existentes nessas áreas, compartilhando com os povos originário seu usufruto, assegurando suas fronteiras e promovendo o desenvolvimento socioeconômico da região como um todo.

Mas como fazer isso, senão começando do zero. Aprimorando o Estatuto do Índio, revisando a demarcação de terras e ligando de forma efetiva a região ao resto do país pela única via aberta, mas abandonada: a BR 319. O desafio está lançado e o tempo está correndo.