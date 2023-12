A guerra, a BR 319 e a soberania nacional

Diante da ameaça real à soberania nacional, é hora de correr atrás do prejuízo, sem os equívocos, de autoridades como a ministra Mariana Silva, para quem a BR 319 “é uma estrada no meio da floresta virgem que se deseja asfaltar apenas para passear de carro”. Mas a rodovia, ministra, é uma artéria planejada para a defesa dos interesses nacionais do Brasil.

A iminência de uma invasão da Guiana pela Venezuela, passando pelo território brasileiro, está tirando o sono dos militares, preocupados com a defesa das fronteiras do País. Mas como inibir eventual incursão de uma força estrangeira? Cerca de 130 soldados deslocados para Roraima seriam suficientes para deter blindados e mísseis terra-ar das forças de Maduro? Provavelmente, não.

Se o presidente venezuelano colocar em prática essa aventura nos próximos dias, numa ação relâmpago, previsível, em se tratando de um ditador, num primeiro momento estará impondo uma derrotar militar ao Brasil, já que teria que passar por terras brasileiras antes de entrar em território da Guiana.

A maior dificuldade encontrada pelo Ministério da Defesa do Brasil, no deslocamento de homens e equipamentos para a fronteira com a Venezuela é a infraestrutura da região. Os blindados enviados do Rio Grande Sul vão levar um mês para chegar em Manaus e seguir pela Br 174 até Roraima.

Esse tempo poderia ser encurtado, caso a BR 319 estivesse trafegável. Em dez dias homens e equipamentos deslocados do Sul e Sudeste estariam em Manaus ou Roraima, o que coloca em discussão, mais uma vez, agora por uma questão de segurança nacional, que se sobrepõe a todas as outras, a necessidade de asfaltar a rodovia . Afinal, a Br foi planejada para integrar a região e protegê-la contra eventuais invasores.

A verdade é que os governos militares se preocuparam com a segurança da região. Com todos os erros - seja na forma como perseguiram os que defendiam direitos constantemente violados, seja o desastre que provocaram na economia, havia uma preocupação com a integração e a segurança da Amazônia, o que foi negligenciafo pelos governos civis.

Agora, diante da ameaça real à soberania nacional, é hora de correr atrás do prejuízo, sem os erros, equívocos, má fé de autoridades do porte de Mariana Silva, para quem a BR 319 “e uma estrada no meio da floresta virgem e se deseja asfaltar apenas para passear de carro”.