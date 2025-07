Governo cria currais eleitorais e você paga a conta

Não tem quem aguente manter uma máquina voltada para perpetuar a pobreza em nome da próxima eleição, e as pessoas sem disposição para o trabalho. O custo é alto demais para os brasileiros.

A queda de braço travada pelo governo com o Congresso Nacional junto ao STF, para manter o decreto que cria o IOF, já rechaçado pelos parlamentares, é mais uma tentativa de salvar seus programas sociais, transformados em ativo eleitoral.

É difícil entender a política econômica de um governo que gasta muito em benefício próprio e de sua obsessão pelo poder, a custa do bolso dos contribuintes.

Fomentar o ódio dos pobres contra os ricos, que é o que o governo Lula vem fazendo em campanhas nas redes sociais, é uma atitude perigosa, que pode levar á convulsões, fuga de capitais e desemprego.

Pior, vai inevitavelmente aumentar o exército de pobres que Lula criou ao longo de seus dois últimos governos, e que pesquisas já apontam que são currais que estão se abrindo e se voltando contra esse populismo sem freios.

O país já dá sinais inequívocos de descontentamento social, que pode resultar em mais violência, mais pobreza.

Veja o caso do Amazonas. O estado tem 644 mil famílias inscritas no Bolsa Família, mas os empregos formais registram pouco crescimento e estão em 550 mil, em média.

O problema é que empregos existem, tanto na indústria quanto no comércio, mas os beneficiários do programa social se recusam a trabalhar de carteira assinada, com receio de perder as benesses do governo. O que é um incentivo a que muitos jovens ingressem no crime organizado.

É uma questão crucial mudar o programa social, fixar prazos para encerrar, na medida em que as oportunidades de empregos surgem e não criar mais benefícios que, somados ao bolsa família elevam consideravelmente o peso sobre a vida e o patrimônio de quem mantém, com impostos, a máquina populista funcionando.

Veja só. Além do Bolsa Família, os beneficiários ainda possuem bolsas fornecidas pelos governos estaduais e prefeituras, que viram na invenção do PT uma forma de criar novos currais eleitorais.

Há outras dezenas de benefícios como a chamada *"renda de cidadania, paga a todos os integrantes da família", no valor de R$ 142 por pessoa.*Benefício primeira infância no valor de R$ 150 por criança; *benefício variável familiar, que repassa recursos para gestantes ou crianças com idade entre sete e 12 anos, ou para adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, no valor de R$ 50 por pessoa; *Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): "acréscimo de R$ 50 por bebês de até sete meses de idade;" "Benefício Extraordinário de Transição (BET): pago apenas em casos específicos para manter valores anteriores ao programa Auxílio Brasil".*

Quer dizer, não tem quem aguente manter uma máquina voltada para perpetuar a pobreza em nome da próxima eleição, e as pessoas sem disposição para o trabalho. O custo é alto demais para os brasileiros.

* Fonte: gov.