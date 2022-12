Gente má ficando boa. É Natal!

Não sei se você notou, mas as pessoas começaram a ‘amolecer’, a ficar boazinhas. É Natal e esse dia só vai se repetir daqui a 12 meses. Então, aproveite…Todos os anos, nessa data, reencontro um velho desafeto que passou 11 meses e 23 dias me ignorando. Mas é quando ele não desvia o caminho, nem os olhos de mim. E vem em minha direção com um largo sorriso, apertando minha mão como se fôssemos amigos de muito tempo atrás. Tímido, retribuo o gesto, sem entender por que apenas nesse período do ano ele me redescobre como um homem igual a ele, com defeitos e virtudes…Parte, portanto, de um mundo imperfeito, mas que poderia ser melhor se o Natal fosse todos os dias…

Não precisa ser perfeito para transformar o mundo e tocar o coração das pessoas. Jesus não era perfeito. Não como divulgam as igrejas que lucram em seu nome. Tinha raiva. Lembra do episódio no qual ele expulsou os vendilhões do templo? Nem imagino o que ele pensou naquele momento, mas teve raiva, muita raiva - o que demonstra que de fato era um homem, nascido de uma mulher, mas com uma profunda ligação com Deus.

É Natal e, mesmo com os corações “amolecidos”, poucos sabem comemorar com a dignidade que a data impõe. Enchemos nossas casas de luzes, nossa mesa de carne de porco e aves. E inventamos a ceia regada a vinho, cerveja, whisky e cachaça.

Perdoe, leitor. Comemore a data como você a compreende…Afinal, é Natal...