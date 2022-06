Dom Phillips, Bruno e outros 41 mil mortos e 61 mil desaparecidos

O assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips continua sendo o assunto mais comentado do momento, empurrado pela repercussão internacional, pela cobertura da imprensa e pelo momento político. Num País que registrou ano passado 42 mil assassinatos, 61 mil desaparecimentos de pessoas, 200 casos de tráfico humano para fins de extração de órgãos, pedofilia e prostituição, o caso Bruno/Phillips não deixa de ser grave e exige uma rigorosa apuração. Mas não se pode esquecer esses milhares de brasileiros que perderam a vida, que deixaram viúvas e órfãos tão anônimos quanto eles, famílias com as vidas destruídas no meio de uma batalha cruel e sem controle nas grandes e médias cidades.

Bruno e Phillips merecem todas as manifestações feitas até aqui, mas não são vitimas isoladas de uma tragédia localizada. O fato de lutarem por uma causa não os torna os únicos heróis destes dias cruéis. Muitos Joãos e Antônios, Chicos e Josés, Marias e Anas que perderam a vida no trajeto do trabalho para casa também tinham sonhos de mudar o mundo, projeto para os filhos, para as comunidades onde viviam.

Muitos, como Phillips, pensavam escrever um livro... mas ninguém fala deles, como eles eram. Ninguém procura saber a história que estava por trás de cada um deles ou se o motivo de suas mortes foi, e certamente foi, a resistência ao crime, a oposição à presença de milícias em suas comunidades, uma reação corajosa ao aparelhamento de um estado paralelo e repressor.

A imprensa, sempre parcial e emotiva, contenta-se com a versão da polícia: todos eram traficantes ou tinham relação com o tráfico. Isso é relegar os mais pobres a um patamar ainda mais cruel: de provar, mesmo depois de mortos, que foram apenas vitimas de uma situação de desigualdade, miséria e violência para a qual essa mídia autoproclamada de profissional, que está em peso no Vale do Javari, lhes dá as costas.

É isso, também, que faz esse País profundamente desigual e injusto.