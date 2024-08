Debate na Band. Quem tem propostas para Manaus?

Não é o que sinalizam as redes sociais da maioria dos candidatos, com ataques violentos e denúncias falsas ou sem comprovação.



A Band realiza nesta quinta-feira o primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Manaus. Não se espera uma grande audiência e o público parece desanimado. Quem assiste a debates na tv geralmente é motivado pela preferência que já tem por um candidato e não vai mudar de opinião. Trata-se de um encontro de contrários que serve muito mais às assessorias que escolhem uma frase, apontam um gesto, uma falha do adversário e inundam as plataformas digitais com versões falsas. E nem sempre é aquele que teve o melhor desempenho na tv, que apresentou a melhor proposta, exibiu o melhor programa, as melhores ideias que desponta como vencedor nas redes sociais.

A desinformação é o meio pelo qual alguns candidatos medíocres ganham notoriedade. A falta de esclarecimento, de checagem, legitima esse tipo de comportamento. A informação chega distorcida ao eleitor. E ele acredita...

Para constatar essa inversão de valores basta observar as redes sociais dos principais candidatos. Os estilos variam, mas a tentativa de desconstrução dos adversários é a mesma.

Evidente que o principal alvo no debate da Band será David Almeida, que lidera as pesquisas e tenta a reeleição. As razões dos ataques parecem óbvias, mas escamoteiam a verdade e tiram do eleitor a oportunidade de ver o que de fato espera dos candidatos: propostas.

Manaus tem demandas que não foram resolvidas pela atual gestão, que tem erros que merecem críticas e acertos que precisam ser reconhecidos.

Que tal um debate franco, honesto e republicano sobre como melhorar a vida do manauara, como corrigir o que está funcionando mal e o que pode ser mantido ou aprimorado ?

O debate da Band seria uma excelente oportunidade para discutir tudo isso e uma janela para os candidatos acenarem para os eleitores.

Não é o que sinalizam as redes sociais da maioria dos candidatos, com ataques violentos e denúncias falsas ou sem comprovação.

Infelizmente o debate será mais uma oportunidade perdida, de conversar com o eleitor, de fazer propostas, de mostrar competência, conhecimento dos problemas da cidade no presente e os desafios do futuro. Mas seguramente se prestará a muitas curtidas de lances cuidadosamente separados, editados e colocados nas plataformas digitais em busca de curtidas, likes e compartilhamentos para as torcidas e robôs dos candidatos. Manaus não merece.