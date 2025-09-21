'Crimes de família' na pandemia de Covid 19





Leitores reclamaram da coluna de duas semanas atrás na qual se questionava a decisão do Ministro Flávio Dino, do STF, de determinar que a Polícia Federal abrisse inquérito para investigar a família Bolsonaro no episódio da Covid 19.

Mas houve leitores que abriram uma oportuna discussão sobre a necessidade de investigar as centenas de mortes ocorridas em casa, supostamente pelo vírus, durante a pandemia.

Faz sentido. Foi um período dramático na vida dos amazonenses, e onde pode ter ocorrido outro crime: assassinatos, motivados por traições amorosas, ciúmes, inveja, dívidas, utilizando veneno em medicamentos, comidas e sucos.

Nesse período crítico da pandemia a autópsia foi suspensa pelo risco de contaminação - medida adotada pela OMS (Organização Mundial da Saúde), necessária para preservar os médicos, mas uma brecha sinistra para crimes de família.

Toda morte era atribuída à Covid. E, em certa medida, todos estavam contaminados, mas não que a causa de algumas mortes em casa tenha sido o vírus.

Como investigar um crime praticado de forma tão sutil e de difícil detecção, especialmente quando o vírus da Covid poderia justificar qualquer morte?