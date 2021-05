Covid abriu as portas para a corrupção e o tráfico de drogas no Amazonas

Se a pandemia de Covid 19 no Amazonas destruiu 12,5 mil vidas, arrasou a economia, provocou desemprego, também favoreceu a corrupção da política e o tráfico de drogas.

Se o volume de entorpecente apreendido parece muito - algumas centenas de milhares de quilos, revela apenas o varejo do que, no atacado, representa volume incalculável que alimenta duas mil “bocas” em Manaus e faz da cidade um corredor de exportação de maconha e cocaína. Entre a primeira e a segunda onda, afrouxaram a vigilância sobre o movimento das organizações criminosas. Livres, lucraram, delinquiram, abusaram, corromperam e mataram

De Manaus partem negociações diretas com fornecedores de drogas na Colômbia e no Peru. O controle da rota, que se dá pelos rios da região, é precário. Alguns poucos policiais são corrompidos. Quando não facilitam a entrada da droga pela fronteira, roubam o produto e exigem resgate. Foi o caso dos PMs do Amazonas envolvidos no roubo de drogas de um bunker de uma das facções que operam no Estado.

Denunciados (?), estão sendo processados. O tráfico tem consequências nefastas, especialmente para os jovens pobres, que formam a linha de defesa do tráfico, distribuem o produto ou são treinados para a guerra que as facções promovem pelo controle dos pontos de vendas.

O Cartel do Norte, uma dissidência da Família do Norte dizimada pelo “exército” do Comando Vermelho(CV), resiste a extinção e procura reabilitar o papel da FDN, facção regional que dominou o tráfico no Amazonas até 2017.

Mas o pior é a entrada ainda silenciosa do Terceiro Comando Puro (TCP), com ligações pentecostais. É quase um exército narco religioso, que exerce forte atração no meio de jovens pobres, pelo apelo a devoção a Deus, as drogas e as armas. A maioria faz parte de igrejas neopentecostais.

Essa mistura de religião e tráfico é perigosa. Foge totalmente ao controle das autoridades. E as razões são conhecidas...

Essa pandemia não veio para provocar apenas mortes. Ela abriu espaço para todo tipo de criminoso - aquele que faz compra superfaturada de respiradores e insumos hospitalares, ao batedor de carteira da esquina e ao traficante de drogas.