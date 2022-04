Com os partidos abduzidos, Amazonino ataca 'os políticos que estão aí‘

O fechamento da janela partidária, período no qual os candidatos a candidatos poderiam se filiar ou mudar de partido - revelou a um só tempo amadorismo e esperteza. Enquanto o governador Wilson Lima abduzia 58 prefeitos e enfeitiçava dezenas de partidos políticos, o ex-governador Amazonino Mendes ficava entrincheirado em uma zona cinzenta e forçado a tomar uma decisão que sabe perigosa: ingressar no Cidadania/PSDB. Ainda não está no limbo, mas pode ficar, na medida em que seu discurso ferino contra os políticos acaba mexendo com a base de apoio que pretende formar ou atrair, fora o risco que representa para ele a cisão no PSDB, com a pré-candidatura do senador Plínio Valério.

Quando Amazonino diz que é “ a pior opção para a classe politica que está aí ,” " porque o povo está comigo ", generaliza, provoca insatisfação de aliados - os poucos que restaram e que também guardam esqueletos no armário.

O ex-governador depende tanto da classe política que agora, tardiamente, tenta recompor com prefeitos e busca uma aliança, ainda que indireta, com o senador Eduardo Braga.

Amazonino é uma lenda, tem uma história, um legado, mas seu avanço no espaço políticos - a partir da linha de partida agora em formação pelos pré-candidatos após o fechamento da janela partidária - depende menos do seu passado de realizações e mais de uma estratégia voltada para reconquistar aliados e chegar ao coração do eleitor.

Não apontando o dedo para os desencantos que ficaram, para as feridas abertas com a pandemia, a recessão e o desemprego. É preciso criar oportunidades e mostrar que pode criá-las. Não fará isso sem os políticos ao seu lado. Ou sequer chegará ao governo.