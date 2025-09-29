BR 319, o mal não é asfaltar, mas insistir em ignorar o isolamento da região
Por Raimundo de Holanda
O discurso político, sempre nefasto, confuso e oportunista, renova o debate sobre a pavimentação da BR-319. mas esse enunciado costuma ser capturado por uma narrativa também nociva e enganosa: a de que o asfalto significaria desmatamento, grilagem e violência contra povos tradicionais.
Impactos ambientais existem, mas reduzir o tema a esse viés ignora a face mais dura da realidade amazônica: o isolamento de milhões de pessoas e a fragilidade da soberania nacional sobre vasto território.
Sem a estrada, Manaus e os municípios do entorno seguem reféns da Zona Franca e do transporte fluvial e aéreo, caros e lentos. O colapso de oxigênio na pandemia mostrou de forma trágica como a ausência de logística custou vidas. Negar a pavimentação é condenar a região à eterna vulnerabilidade.
A Constituição impõe ao Estado o dever de reduzir desigualdades regionais. Estradas não são apenas vetores de degradação, mas instrumentos de integração nacional, de acesso a serviços públicos e de circulação de alimentos e medicamentos.
O risco de “rondonização” existe, mas deve ser combatido com fiscalização, regularização fundiária e aplicação da lei, não com a perpetuação do isolamento.
Aos povos tradicionais, negar infraestrutura é negar cidadania. Ribeirinhos, extrativistas e indígenas precisam de escolas, hospitais e transporte que não dependam apenas de barcos precários ou voos caros. A pavimentação da BR-319 é, portanto, mais do que obra de engenharia: é questão de soberania e justiça regional.
A Amazônia não precisa de tutela retórica, mas de estradas sustentáveis que unam seu povo ao Brasil real.
