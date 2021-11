Bolsonaro bate Lula com voto masculino em Manaus. Para o governo do Estado, Amazonino lidera

Pesquisa realizada pela Action em parceria com o Portal do Holanda indica que as mulheres em Manaus preferem Lula para presidente, enquanto os homens optam por votar em Bolsonaro. Quanto maior a renda, mais votos o presidente tem entre o eleitorado masculino.

( Você verá no final da coluna a pesquisa na integra).

Para o governo do Amazonas, Amazonino Mendes tem o dobro dos votos do segundo colocado, Eduardo Braga. A surpresa é o governador Wilson Lima, encostado no senador. Teria potencial de crescimento e eventualmente chegar ao segundo turno?

Especialistas consultados pela coluna afirmam que sim. A matemática é simples: máquina do Estado + máquina do municÍpio+ máquina federal e por trás um mago transformando o governador num bom menino, restaurando o poder (perdido?) de seduzir novamente o eleitorado.

Embolados na quarta posição aparecem Ricardo Nicolau e José Ricardo. A bola está mais para o Zé, que sempre surpreendeu em Manaus e a pesquisa foi realizada exatamente com os eleitores da cidade. O petista costuma surpreender e acelerar na reta final.

Chances de chegar ao segundo turno? É possível. Depende de desatar os nós que existem no PT e que impedem o partido de conquistar o governo.

Mas há outros nomes nessa corrida, que não têm pretensão eleitoral, mas foram colocados propositalmente para mexer com o imaginário do eleitor. Entre eles, este colunista e o radialista Ronaldo Tiradentes. Ambos aparecem no final da fila. Era previsível, mas os números, ainda que pequenos, indicam que o eleitor está tentando descobrir saídas para driblar a conversa fiada dos políticos com os quais guarda, senão magoas, decepções…

O Senado abre uma vaga para o Amazonas e a disputa não parece fácil para ninguém. Menezes aparece na frente, seguido de Arthur Neto e Omar Aziz. É o retrato que a pesquisa captou, mas muita coisa pode mudar até outubro. Veja a pesquisa, realizada em Manaus entre os dias 8 e 11 de novembro com 996 eleitores , com margem de erro de 3,5 por cento para mais ou para menos. Aqui no pé da coluna, na íntegra: