A armadilha onde entramos voluntariamente

Nossos problemas diários - lidar com a família, com o trabalho, sonhar com a sexta-feira quando ainda é quarta, nos impedem de ver os perigos à nossa volta. Na nossa mão um celular, tão necessário, com aplicativos garantindo absoluta segurança, mas que nos espiam.

Nessa era do capitalismo de vigilância, ninguém escapa do controle dos governos, cada vez mais empenhados em saber o que pensamos, o que pesquisamos, o que compramos, para onde vamos. As invasões de privacidade são constantes - é o Pix…

…Agora cada centavo que gastamos é do conhecimento do Banco Central do Brasil, a nova Carteira de Identidade põe fim a numeração atual, de controle dos Estados, substituída pelo número do CPF do indivíduo, que está na base de contribuintes da Receita Federal.

É outra forma de controle, cujo objetivo “republicano”é espiar para “aumentar a arrecadação, identificar sonegadores e oferecer segurança”. (Para quem mesmo?) Identificar possíveis terroristas (ou comunistas fantasmas?), onde eles vão, onde se hospedam, onde compram e comem.

São os aplicativos de mensagens que o colocam bem perto das pessoas que você ama ou odeia, ou ajudam você a fazer a sua própria guerra contra o mundo que o rejeita.

Ainda tem o Waze, que você tanto utiliza para deslocamento nas grandes cidades. Se você está sendo orientado para onde quer ir, saiba que tem gente, empresas, governos, vendo para onde você vai e compartilhando com terceiros.

E o que fazemos: adoramos, porque isso facilita nossas vidas. Mas onde vamos acabar? Em uma ditadura com verniz de democracia.

Para piorar nossa dependência, chegou a Inteligência Artificial, disposta a pensar por você, a olhar por você, a escrever por você, a amar por você. Um dia fará sexo por você… Será quando a beleza da vida terá fim…