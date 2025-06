Amor bandido

O Tribunal de Justiça do Amazonas confirmou condenação por "estelionato sentimental", de um homem sentenciado a cinco anos de prisão por ter mantido relacionamento apenas para, supostamente, obter dinheiro da companheira — prejuízo estimado em R$ 70 mil.

O Tribunal não julgou mediante provas irrefutáveis. Julgou com base no que a mulher disse, apesar do seu estado emocional e o evidente rancor com que a denúncia foi feita.

Os magistrados dispensaram a apresentação de evidências do suposto crime, substituindo o dever de exigir provas do eventual delito pela emoção do depoimento.

TJAM mantém pena de réu por golpe do amor que causou prejuízo de R$ 87 mil

O problema é que nem toda vítima fala com isenção. Em muitos casos — especialmente os que envolvem relações afetivas — o que há é dor, frustração, mágoa, e até ódio.

E, no caso, a base da condenação foi a palavra da mulher.

Essa decisão é apenas mais uma, entre milhares, em que o Judiciário adota um modelo já pronto: vitimiza uma parte, presume a culpa da outra, e entrega uma resposta pronta à sociedade.

Isso precisa ser discutido com coragem. O Senado tem o dever de reequilibrar o sistema penal. Porque o que está em jogo aqui não é proteger vítimas — é proteger a verdade. Sentir não é o mesmo que provar. E justiça que julga por ressentimento não liberta ninguém — só aprisiona a verdade.