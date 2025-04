'Amazonas Forte de Novo' repete 'Make America Great Again'

A união de políticos em torno do movimento "Amazonas Forte de Novo", lembrou o "Make América Great Again", ou torne a América Grande Novamente, do presidente norte-americano Donald Trump.

Mera coincidência, mas a expressão e o fundamento são parecidos, apesar da notável discrepância da comparação.

Para além das aparências, como ideia a iniciativa é boa, mas faltou uma proposta consistente de desenvolvimento para o estado nas próximas décadas.

Não dá para "resgatar" - como disseram os participantes do movimento, um "protagonismo" que o Amazonas nunca teve no cenário nacional. Se é para promover uma agenda de desenvolvimento que una capital e interior, essa proposta tinha que estar no papel, ser assertiva e apontar rumos. Mais que isso, ser, antes, compartilhada com a sociedade. Não se pode vender ventos, mas se pode transmitir esperança.

É necessário romper - e logo - a longa dependência do interior do estado da capital, que concentra praticamente todo o potencial econômico na Zona Franca de Manaus, enquanto os demais municípios sobrevivem de repasses do Estado e da União.

Entes pobres, que vivem um eterno pesadelo que paralisa suas economias - meio ano de seca extrema, meio ano de cheia, torna a produção, especialmente de frutas, hortaliças e até criação de animais impossível.

É legitimo que se procure saídas para esse problema, que está exatamente na abertura da exploração mineral em terras demarcadas.



Curiosamente a solução está no Senado, onde tramita um projeto que regulariza a exploração mineral em terras indígenas.

Omar Aziz, um dos líderes do movimento, tem a influência necessária para fazer esse projeto andar e levar o desenvolvimento ao interior do estado.

Omar é franco e direto. Não tem o mau costume, como alguns de seus colegas no Parlamento, de inserir jabutis em projetos que beneficiam o Estado.

Sabe que é chegada a hora de colocar fim a anos de omissão e cuja culpa é de todos os que governaram o Estado nos últimos 50 anos.