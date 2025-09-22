Águas de Manaus faz propaganda enganosa





Não se “trata bem” Manaus com publicidades enganosas. O programa estampado pela Águas de Manaus em seu portal faz registro de obras organizadas, vias sinalizadas e benefícios à saúde pública e ao meio ambiente. Mas a realidade vivida nas ruas é outra: sinalização precária ou inexistente, ausência de acompanhamento por órgãos de controle e um cenário de crateras, poeira, lama e trânsito caótico.

O release “Trata Bem Manaus” vende eficiência, mas o que a cidade recebe é desordem. E aqui não se trata de detalhe: são obras de saneamento básico, serviço público essencial, regido por padrões técnicos, ambientais e urbanísticos rígidos descumpridos pela empresa.

Sem licenciamento adequado, sem cronogramas transparentes e com recomposição asfáltica lenta e malfeita, o que se instala em Manaus não é benefício, mas violação de direitos coletivos — ao meio ambiente equilibrado, à mobilidade urbana e ao acesso contínuo à água potável. A população denuncia todos os dias, em ações judiciais, protestos de bairro e reclamações individuais.

A publicidade da concessionária omite o essencial e engana. Não apresenta prazos de conclusão, condicionantes ambientais, estudos de impacto, rotas alternativas ou medidas de mitigação. Informa o conveniente, silencia o indispensável. Vende o que não entrega, divulga o que não existe.

A multa recentemente aplicada pela Ageman apenas expôs um caos que já era conhecido: a falta de saneamento, a má execução de serviços e a omissão do poder público. Saneamento é dignidade, saúde e meio ambiente. Manaus não precisa de slogans — precisa de obras bem feitas, ruas recompostas e água limpa nas torneiras.

Passou da hora, insistimos, de o Ministério Público e a Defensoria Pública saírem da passividade e cumprirem sua missão institucional, investigar todos esses ilícitos e defender o cidadão contra abusos reiterados.