Paulo Ricardo faz acordo com Fernando Deluqui, que terá banda RPM O Legado

Da formação original do RPM, apenas Deluqui e Paulo Ricardo estão vivos. O tecladista Luiz Schiavon morreu no ano passado, e o baterista Paulo Pagni morreu em 2019.

"Apesar do que foi determinado, Paulo Ricardo e Fernando Deluqui firmaram um acordo que permite a preservação da obra do RPM, na sua formação original, e ao mesmo tempo viabiliza os projetos de Fernando Deluqui e sua nova banda", diz nota enviada à imprensa pela assessoria de Paulo Ricardo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.