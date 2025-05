Atriz mirim Millena Brandão foi enterrada neste domingo, em São Paulo

Sophia Valverde, de "As Aventuras de Poliana" e "Poliana Moça", e outras atrizes mirins do SBT lamentaram a morte de Millena: "Que Deus esteja consolando a família nesse momento tão difícil."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz mirim Millena Brandão foi enterrada no fim da tarde deste domingo (4) no Cemitério Campo Grande, na Zona Sul de São Paulo. Ela foi internada em estado grave em uma UTI do Hospital Geral do Grajaú na quinta-feira e veio a óbito na sexta, aos 11 anos de idade, em decorrência de uma morte cerebral, segundo o boletim médico.

