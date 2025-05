Como será o programa GloboNews Debate, com Julia Duailibi, que estreia terça

A ideia é trazer mais de uma perspectiva sobre assuntos de repercussão na sociedade, o que inclui também as áreas de saúde, e comportamento. Um dos assuntos que serão discutidos em um dos programas futuros, por exemplo, são as canetas emagrecedoras. "Não vamos dar uma solução pronta, mas vamos dar os argumentos necessários para que o público forme a sua convicção."

Na estreia, Duailibi recebe os ex-ministros Marco Aurélio Mello e Carlos Ayres Britto, do Supremo Tribunal Federal. "Eles vão debater o papel do STF na defesa da democracia, um dos temas que mais geram discussão hoje na sociedade. Os dois têm pontos de vista diferentes sobre esse papel. Marco Aurélio, por exemplo, tem uma postura mais crítica sobre as decisões recentes do Supremo. Vai ser muito interessante —e rico— ouvir a opinião dos dois", diz Duailibi, por email.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estreia nesta terça-feira (6) o GloboNews Debate. Semanal, o novo programa do canal pago de notícias será comandado pela jornalista Julia Duailibi e será itinerante, ocorrendo principalmente nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, mas também poderá passar por outras capitais, a depender do tema.

