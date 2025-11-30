   Compartilhe este texto
Nilton Lins

James Cameron diz que não pode prever como o público vai receber o novo 'Avatar'

Por Folha de São Paulo

30/11/2025 20h52 — em
Arte e Cultura



LOS ANGELES, EUA (FOLHAPRESS) - O diretor James Cameron diz que são tempos difíceis para o cinema e que está conformado caso o novo "Avatar: Fogo e Cinzas" não faça tanto dinheiro quanto os capítulos anteriores da franquia. Seu primeiro "Avatar", de 2009, é o filme de maior bilheteria da história, tendo ganhado US$ 2,9 bilhões, e o segundo capítulo, "O Caminho da Água", lançado há três anos, arrecadou US$ 2,3 bilhões.

"Posso estar diante de uma decepção desta vez, e não há nada que eu possa fazer. Eu faço o filme, mas não dá para adivinhar o que o público está querendo ver", diz o diretor ao repórter, num hotel de luxo em Los Angeles.

"Os gostos mudam e o mercado também. Estamos saindo de um ano terrível. O cinema foi reduzido em uns 30% ou 35% e ainda não se recuperou. Me pergunte sobre bilheteria novamente em alguns meses, e aí veremos como nos saímos."

O terceiro "Avatar", que chega aos cinemas em 19 de dezembro, mostra como Jake Sully e Neytiri lidam com a morte do filho que marca o final do filme anterior. Os dois se deparam ainda com a ameaça de uma tribo na'vi ligada ao fogo, liderada por Varang, uma criatura implacável que manipula as chamas.

Cameron, que tem também "Titanic" entre as cinco maiores bilheterias da história, diz que é importante que o novo "Avatar" faça dinheiro porque isso o permite seguir filmando novos capítulos. "Para mim, a medida de sucesso é se as pessoas estão dispostas a ver seu próximo filme. Sucesso, no caso do novo 'Avatar', é fazer bilheteria o suficiente para justificar mais uma sequência", ele diz.

"Mas importa também o sucesso criativo. As pessoas tiraram algo do filme? Ele alterou a perspectiva delas sobre as coisas? Seja espiritualmente, seja gerando reflexão sobre o nosso relacionamento com a natureza, sobre a nossa conexão uns com os outros. As pessoas choram quando veem o filme? Essa também é uma métrica."

James Cameron e o elenco do filme estão em Los Angeles para participar da première de "Avatar: Fogo e Cinzas" marcada para esta segunda-feira. Voltam para este terceiro capítulo os atores Sam Worthington e Zoë Saldaña, nos papéis dos protagonistas, além de Stephen Lang, que interpreta o vilão Quaritch.

O jornalista viajou a convite da Disney

Bastidores da Política - O dono da vaga de senador Bastidores da Política
O dono da vaga de senador

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Arte e Cultura

+ Arte e Cultura


30/11/2025

Zé Vaqueiro anuncia fim do casamento com Ingra Soares

30/11/2025

Prefeito de Londres volta atrás após Janja presenteá-lo com latinhas de guaraná

30/11/2025

Manu Bahtidão, Silvero Pereira e Wanessa Camargo são os finalistas da Dança dos Famosos

30/11/2025

Não quero provar nada, diz Deborah Secco, que volta a viver Bruna Surfistinha

30/11/2025

Erika Hilton fica noiva do fotógrafo Daniel Zezza

30/11/2025

Zootopia 2 fatura R$ 2,9 bilhões e tem melhor estreia da história das animações

30/11/2025

Carol Lekker vence Prova de Fogo da semana na 'A Fazenda'

30/11/2025

Emma Stone diz que raspar a cabeça não foi o maior desafio no filme 'Bugonia'

30/11/2025

Esposa de Zé Vaqueiro anuncia fim do casamento após seis anos

30/11/2025

Nas peças da Sobrevento teatro infantil é poético, e não apenas didático

30/11/2025

Atriz que interpretou jornalista com câncer em filme é diagnosticada com doença

30/11/2025

Programação da TV Aberta nesta segunda-feira (1º)

30/11/2025

Espectadores vendados vivem epidemia de cegueira em peça do Grupo Galpão

30/11/2025

Dia mundial da luta contra a Aids: Relembre filmes e séries que abordam o tema

29/11/2025

Atores de 'O Verão Que Mudou Minha Vida' se beijam durante jogo de basquete nos EUA

29/11/2025

Sueli Carneiro recebe honraria de intelectual do ano pelo Juca Pato 2025

29/11/2025

Comparada a Giovanna Antonelli, Grazi Massafera sugere 'fazer um filho' com Murilo Benício

29/11/2025

Morre dramaturgo britânico Tom Stoppard, vencedor do Oscar, aos 88 anos

29/11/2025

João Campos e Tabata Amaral anunciam noivado: 'Sim, com todo o meu coração!'

29/11/2025

'Todo o sistema está manipulado', diz Jennifer Lawrence sobre padrões exigidos das mulheres

29/11/2025

Emicida entra em sua 'fase Racional' com trilogia que marca seu retorno ao rap

29/11/2025

Gilda Nomacce vive atriz em crise que reflete angústias da arte na peça 'A Palma'

29/11/2025

Sérgio Malheiros relata assalto no Rio de Janeiro

29/11/2025

Morre mãe de Creo Kellab, participante expulso de A Fazenda

29/11/2025

Terra Nostra, Êta Mundo Melhor! e Dona de Mim não irão ao ar neste sábado (29)

29/11/2025

'Stranger Things' retorna e reforça dificuldade em matar seus personagens centrais

29/11/2025

Pai de Isabel Veloso desabafa sobre filha na UTI

29/11/2025

Programação da TV Aberta neste domingo (30)

29/11/2025

Corpo da mãe de Mel Maia será velado e cremado no Rio de Janeiro


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!