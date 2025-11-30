James Cameron diz que não pode prever como o público vai receber o novo 'Avatar'





LOS ANGELES, EUA (FOLHAPRESS) - O diretor James Cameron diz que são tempos difíceis para o cinema e que está conformado caso o novo "Avatar: Fogo e Cinzas" não faça tanto dinheiro quanto os capítulos anteriores da franquia. Seu primeiro "Avatar", de 2009, é o filme de maior bilheteria da história, tendo ganhado US$ 2,9 bilhões, e o segundo capítulo, "O Caminho da Água", lançado há três anos, arrecadou US$ 2,3 bilhões.

"Posso estar diante de uma decepção desta vez, e não há nada que eu possa fazer. Eu faço o filme, mas não dá para adivinhar o que o público está querendo ver", diz o diretor ao repórter, num hotel de luxo em Los Angeles.

"Os gostos mudam e o mercado também. Estamos saindo de um ano terrível. O cinema foi reduzido em uns 30% ou 35% e ainda não se recuperou. Me pergunte sobre bilheteria novamente em alguns meses, e aí veremos como nos saímos."

O terceiro "Avatar", que chega aos cinemas em 19 de dezembro, mostra como Jake Sully e Neytiri lidam com a morte do filho que marca o final do filme anterior. Os dois se deparam ainda com a ameaça de uma tribo na'vi ligada ao fogo, liderada por Varang, uma criatura implacável que manipula as chamas.

Cameron, que tem também "Titanic" entre as cinco maiores bilheterias da história, diz que é importante que o novo "Avatar" faça dinheiro porque isso o permite seguir filmando novos capítulos. "Para mim, a medida de sucesso é se as pessoas estão dispostas a ver seu próximo filme. Sucesso, no caso do novo 'Avatar', é fazer bilheteria o suficiente para justificar mais uma sequência", ele diz.

"Mas importa também o sucesso criativo. As pessoas tiraram algo do filme? Ele alterou a perspectiva delas sobre as coisas? Seja espiritualmente, seja gerando reflexão sobre o nosso relacionamento com a natureza, sobre a nossa conexão uns com os outros. As pessoas choram quando veem o filme? Essa também é uma métrica."

James Cameron e o elenco do filme estão em Los Angeles para participar da première de "Avatar: Fogo e Cinzas" marcada para esta segunda-feira. Voltam para este terceiro capítulo os atores Sam Worthington e Zoë Saldaña, nos papéis dos protagonistas, além de Stephen Lang, que interpreta o vilão Quaritch.

