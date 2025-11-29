Comparada a Giovanna Antonelli, Grazi Massafera sugere 'fazer um filho' com Murilo Benício





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grazi Massafera, 43, deixou os internautas animados com um comentário em uma publicação do colega Murilo Benício, 54. Os dois estão vivendo os amantes Arminda e Ferette na atual novela das 21h da Globo, "Três Graças", e o público vem torcendo por um envolvimento também na vida real.

Tudo começou quando Murilo publicou um vídeo respondendo a um fã que lhe perguntou como estava sendo participar do folhetim. "Precisamos fazer um filho!", escreveu Grazi em resposta à publicação. "E precisamos correr antes que a menopausa me pegue."

O ator falava de como está gostando do elenco com quem contracena. "Está muito legal, porque a turma é boa, entendeu?", afirmou. "Então, para onde eu vou, ou eu estou com a Andréia Horta, que é maravilhosa, com os nossos filhos: Pedro [Novaes], filho do [Marcello] Novaes, que é meu irmão; e Alanis [Guillen], a menina mais linda do mundo, uma graça. Conheci ela em 'Pantanal', sabe aquela pessoa que é positiva o tempo inteiro?"

"Então, é uma delícia aquela família, os meus filhos, a Andréia Horta, com quem eu nunca tinha trabalhado... E aí, depois, eu vou para a Grazi, que é uma doida, acho que é uma segunda Giovanna [Antonelli] na minha vida, posso dizer", comparou. "Ela é muito parecida com a Giovanna, é muito engraçada."

Murilo, que foi casado com Giovanna Antonelli entre 2002 e 2005, tem fama de se envolver romanticamente com suas colegas de cena. Ele também já teve relacionamentos com Alessandra Negrini, Carolina Ferraz, Guilhermina Guinle e Débora Falabella, entre outras. No momento, ele está solteiro após encerrar o namoro com a jornalista Cecília Malan.