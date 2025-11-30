Prefeito de Londres volta atrás após Janja presenteá-lo com latinhas de guaraná





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de Londres, Sadiq Khan, publicou neste domingo (30) nas redes sociais um vídeo em que afirma ter mudado de ideia com relação ao guaraná. Após comparecer à COP30, realizada neste mês em Belém do Pará, ele havia classificado a bebida como "horrível" em uma publicação anterior.

Segundo contou, as latinhas de refrigerante foram dadas a ele de presente pela primeira-dama, Janja da Silva. "Experimentando guaraná de novo (da forma correta)", escreveu ele na legenda do vídeo. "Agradeço imensamente à primeira-dama Da Silva por me enviar o autêntico. Brasil, agora eu entendi. Saúde!"

A primeira reação de Khan havia gerado uma enxurrada de comentários nas redes sociais, a maioria com brasileiros indignados com o fato de ele não ter gostado da bebida. "Não consigo nem fingir", dizia ele enquanto fazia careta ao provar um pouco de guaraná Antarctica zero.

O próprio prefeito havia brincado com a situação, dizendo que havia gerado um "incidente diplomático". Apesar de ter reprovado o refrigerante, ele afirmava ter gostado de Guaravita, brigadeiro, biscoito de polvilho, paçoca e pão de queijo.

Na nova degustação, ele seguiu as dicas dos brasileiros, que recomendaram tomar a versão original bem geladinha e com uma rodela de laranja. "Minha equipe tinha me dado a bebida quente", reclamou ele ao explicar a mudança de opinião.

Khan ainda finaliza o vídeo vestindo uma camisa vintage da seleção brasileira e garante: "Eu gostei, eu realmente gostei". "É uma boa bebida", comentou. "Aquilo que você me deu era horrível."