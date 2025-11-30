   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Zé Vaqueiro anuncia fim do casamento com Ingra Soares

Por Folha de São Paulo

30/11/2025 22h24 — em
Arte e Cultura



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Zé Vaqueiro anunciou neste domingo (30) o fim de seu casamento com a influenciadora Ingra Soares. Os dois estavam juntos desde 2019 e casados desde 2021.

"Quero comunicar, com respeito e transparência, que nossa relação chegou ao fim", disse o cantor em mensagem publicada nas redes sociais. "Decidimos seguir caminhos diferentes."

"Essa não é uma decisão fácil, e dói, porque vivemos uma história linda, construída do zero, com muito amor, entrega e verdade", prosseguiu. "Mas entendemos que, neste momento, nossos corações pedem direções distintas."

A mensagem, que também foi publicada nas redes sociais de Ingra, continuou. "Pedimos de coração que todos respeitem esse processo", diz o texto. "Respeitem nosso tempo, nosso espaço e nossa forma de sentir. Obrigada."

Zé Vaqueiro e Ingra são pais do menino Daniel, de 5 anos. No ano passado, eles perderam o pequeno Arthur, que nasceu com síndrome de Patau e morreu com 11 meses.

Bastidores da Política - O dono da vaga de senador Bastidores da Política
O dono da vaga de senador

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Arte e Cultura

+ Arte e Cultura


30/11/2025

Prefeito de Londres volta atrás após Janja presenteá-lo com latinhas de guaraná

30/11/2025

James Cameron diz que não pode prever como o público vai receber o novo 'Avatar'

30/11/2025

Manu Bahtidão, Silvero Pereira e Wanessa Camargo são os finalistas da Dança dos Famosos

30/11/2025

Não quero provar nada, diz Deborah Secco, que volta a viver Bruna Surfistinha

30/11/2025

Erika Hilton fica noiva do fotógrafo Daniel Zezza

30/11/2025

Zootopia 2 fatura R$ 2,9 bilhões e tem melhor estreia da história das animações

30/11/2025

Carol Lekker vence Prova de Fogo da semana na 'A Fazenda'

30/11/2025

Emma Stone diz que raspar a cabeça não foi o maior desafio no filme 'Bugonia'

30/11/2025

Esposa de Zé Vaqueiro anuncia fim do casamento após seis anos

30/11/2025

Nas peças da Sobrevento teatro infantil é poético, e não apenas didático

30/11/2025

Atriz que interpretou jornalista com câncer em filme é diagnosticada com doença

30/11/2025

Programação da TV Aberta nesta segunda-feira (1º)

30/11/2025

Espectadores vendados vivem epidemia de cegueira em peça do Grupo Galpão

30/11/2025

Dia mundial da luta contra a Aids: Relembre filmes e séries que abordam o tema

29/11/2025

Atores de 'O Verão Que Mudou Minha Vida' se beijam durante jogo de basquete nos EUA

29/11/2025

Sueli Carneiro recebe honraria de intelectual do ano pelo Juca Pato 2025

29/11/2025

Comparada a Giovanna Antonelli, Grazi Massafera sugere 'fazer um filho' com Murilo Benício

29/11/2025

Morre dramaturgo britânico Tom Stoppard, vencedor do Oscar, aos 88 anos

29/11/2025

João Campos e Tabata Amaral anunciam noivado: 'Sim, com todo o meu coração!'

29/11/2025

'Todo o sistema está manipulado', diz Jennifer Lawrence sobre padrões exigidos das mulheres

29/11/2025

Emicida entra em sua 'fase Racional' com trilogia que marca seu retorno ao rap

29/11/2025

Gilda Nomacce vive atriz em crise que reflete angústias da arte na peça 'A Palma'

29/11/2025

Sérgio Malheiros relata assalto no Rio de Janeiro

29/11/2025

Morre mãe de Creo Kellab, participante expulso de A Fazenda

29/11/2025

Terra Nostra, Êta Mundo Melhor! e Dona de Mim não irão ao ar neste sábado (29)

29/11/2025

'Stranger Things' retorna e reforça dificuldade em matar seus personagens centrais

29/11/2025

Pai de Isabel Veloso desabafa sobre filha na UTI

29/11/2025

Programação da TV Aberta neste domingo (30)

29/11/2025

Corpo da mãe de Mel Maia será velado e cremado no Rio de Janeiro


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!